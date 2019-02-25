يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم في كأس زايد للأندية الأبطال

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 25 فبراير 2019، مباراة العودة لدور الثمانية في كأس زايد للأندية الأبطال، المباراة سوف تقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، كانت مباراة الذهاب التى أقيمت فى مدينة الرياض بالسعودية، انتهت بفوز الهلال بثلاثية نظيفة، و بالرغم من صعوبة اللقاء بالنسبة لأبناء الاسكندرية إلا أنهم سيحاولون الفوز اليوم على نادى الهلال السعودى.

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Koora Live مباراة الهلال السعودى و الاتحاد السكندرى

سيبدا لقاء الهلال والاتحاد السكندري فى تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الامارات، سوف تذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2

الشوط الاول

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الدقيقة 17 النتيجة 0/0

د 23 التعادل سلبى حتى الان

حاليا الدقيقة 29 و النتيجة 0/0

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين