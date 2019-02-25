رابط بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري فى البطولة العربية

بينما يقدم الاتحاد موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، فحتى الآن، وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق السكندري أن يبقى في المنطقة الدافئة وبقي في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن سموحة، صاحب المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة أبوظبي الرياضية.

يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة العودة مع فريق الاتحاد السكندري ضمن دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بعد أن فاز في لقاء الذهاب بالرياض.

وكان الزعيم قد استطاع الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود بثلاثية نظيفة ضمنت له مواجهة مريحة في مباراة العودة.

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