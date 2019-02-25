الاتحاد السكندري والهلال بث مباشر مباراة إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية

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تعرف علي موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم

البطولة : البطولة العربية للاندية

القنوات الناقلة : ابو ظبي الرياضية 2

معلق المباراة : علي سعيد الكعبي وعصام عبده

الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية