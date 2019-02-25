يلا شوت الوصل والأهلي بث مباشر في إياب ربع نهائي بطولة كأس زايد الأندية العربية الأبطال يوم الإثنين...

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي شراء (10 آلاف تذكرة) من التذاكر الموحدة لمواجهة الأهلي والوصل الإماراتي ضمن إياب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال وتقديمها للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور المباراة.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2، حيث كان الأهلي متقدماً بالنتيجة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يتحصل الوصل على ركلة جزاء

ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان من المحيط للخليج ديربي خليجي عربي بين الأهلي السعودي والوصل يوم الإثنين 25 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 20 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في إياب ربع نهائي البطولة العربية 2018-19.

نجح الراقي في العودة من استاد زعبيل بتعادلٍ إيجابي صعب بهدفين لمثلهما وأصبح أقرب من الإمبراطور الإماراتي لنصف النهائي، حيث أصبحت نتيجة التعادل السلبي أو حتى الإيجابي بهدفٍ لمثله في لقاء العودة كافيةً جداً لحصول الأخضر على بطاقة العبور، أما الأصفر فلا يكفيه إلا الانتصار بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة إيجابية أكبر من (2-2) لخطف بطاقة العبور.