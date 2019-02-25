تابع لايف بث مباشر مباراة الأهلي السعودي والوصل الاماراتي اليوم الاثنين

استهل الأهلي مشواره في المسابقة بسحق المحرق بخماسيةٍ نظيفة في الدور الأول كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم واجه وفاق سطيف وتخطاه بمجموع نتائج (2-1)، أما الوصل فبدأ المسابقة بكلاسيكو من العيار الثقيل ضد العين وتخطاه بصعوبةٍ بهدفين لهدف، ثم فجر مفاجأة من العيار الثقيل في دور الـ16 بتخطي الأهلي المصري بنتيجة (3-3) كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

سيتواصل غياب المدافع الدولي معتز هوساوي أمام الوصل بداعي الإصابة، بالإضافة إلى جوزيف دي سوزا لنفس السبب، ولن يفتقد الراقي أي لاعب آخر بسسب الإيقاف.

سيبدأ خورخي فوساتي بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للراقي، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، نوح الموسى، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة بجانب دجانيني تفاريس ونيكولا ستانسيو.

التشكيل | 4-3-3

محمد العويس

محمد عبد الشافي – باولو دياز – محمد آل فتيل – سعيد المولد

نوح الموسى – سلمان المؤشر – حسين المقهوي

دجانيني تفاريس – عمر السومة – نيكولا ستانسيو