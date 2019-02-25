لايف بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل في البطولة العربية يوتيوب بجودة hd

خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي، في دور الربع النهائي ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، غدا الاثنين، 25 فبراير 2019، الساعة 6.00 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة أهلي جدة والوصل الإماراتي، التي تقام على ستاد “الملك عبد الله الدولي”، بمدينة جدة السعودية، على قناة أبو ظبي الرياضية.

وكانت نتيجة مباراة دور الذهاب تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حيث سدد فريق الوصل الهدف الأول في الدقائق الأولى من المباراة، والهدف الثني من ضربة جزاء في الدقيقة 89 من اللقاء، أما فريق الأهلي فسجل الهدفين في الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة 67 و72 من عمر المباراة.

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تقام مباراة الوصل الإماراتي وأهلي جدة السعودي على ملعب زعبيل بمدينة دبي، على أن تكون مباراة الأهلي ضد الوصل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

لايف بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل في البطولة العربية يوتيوب بجدوة hd بث سريع