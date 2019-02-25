مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال

يستعد فريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني خورخي فوساتي، لمواجهة نظيره الوصل الإماراتي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ولم يتمكن أي من الفريقين في حسم نتيجة مباراة الذهاب والتي جمعت بينهما على ملعب “زعبيل”، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل من الوصل والأهلي.

وستنطلق المباراة بين فريق أهلي جدة وضيفه الوصل، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء الإثنين المقبل بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات والقاهرة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة المنتظرة والحاسمة بين الأهليوالوصل عبر قناة “AD SPORT 1”.

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وصلت منذ قليل إلى جدة بعثة فريق الوصل الإماراتي استعدادا لخوض مباراة الإياب في دور الثمانية لمسابقة كأس زايد للأندية العربية الأبطال أمام الأهلي.

مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والوصل في دبي كانت قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ومن المنتظر أن يجري الفريق الضيف حصتين تدريبيتين إحداهما على ملعب المباراة (الجوهرة المشعة).

وصول الإماراتي إلى مطار الملك عبد الله لمواجهة في إياب في بطولة .