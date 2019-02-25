ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم الأحد 24-2-2019 | أهداف مباراة الزمالك وبترو اتليتكو...

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم الأحد 24-2-2019 يبحث عنها عشاق القلعة البيضاء وعشاق كرة القدم ، نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو | نتيجة مباراة الزمالك الآن | نتيجة مباراة الزمالك اليوم 24-2-2019، في المباراة النارية التي يخوضها الزمالك علي أرضية ملعب ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من درو الجمجوعات لكأس الكونفدرالية، في المباراة التي يسعى نادي الزمالك اليوم إلى الفوز بها لمحاولة التقدم في المجموعة، في حين يسعى بترو اتليتكو من مباراة الزمالك وبترو أتليتكو | نتيجة مباراة الزمالك الآن | نتيجة مباراة الزمالك اليوم 24-2- والتي يسعي لاعبوا القلعة البيضاء الى حصد الثلاث نقاط، خاصة بعد تزيله ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو اليوم | نتيجة مباراة الزمالك الآن | نتيجة مباراة الزمالك اليوم 24-2-2019

ويسعى عشاق القلعة البيضاء ، إلى معرفة نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو | نتيجة مباراة الزمالك الآن | نتيجة مباراة الزمالك اليوم 24-2-2019، للاطمئنان على فريقهم، الذي يرغب في حصد الثلاث نقاط في المباراة التي انطلقت علي أرضية ملعب برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءًا

نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو | نتيجة مباراة الزمالك الآن | نتيجة مباراة الزمالك اليوم 24-2-2019

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو اليوم الأحد 24-2-2019 | نتيجة مباراة الزمالك الآن | نتيجة مباراة الزمالك اليوم| ملخص مباراة الزمالك اليوم

ويرغب عشاق الكرة المصرية ومتابعو بطولة الكونفدرالية، إلى معرفة نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو | نتيجة مباراة الزمالك الآن | نتيجة مباراة الزمالك اليوم 24-2-2019، لتحديد موقف الفريق من ترتيبه في المجموعة، حيث أن نادي الزمالك يعتبر هو آخر مجموعته في الكونفدرالية برصيد نقطة واحدة.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو | نتيجة مباراة الزمالك الآن | نتيجة مباراة الزمالك اليوم 24-2-2019

وأنتهت أحداث الشوط الاول من عمر المباراة بين الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي، بالتعادل السلبي بددون أهداف، في المواجهة المقامة على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، بكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”.

وشهدت الدقائق الأولي من المباراة استحواذًا واضحاً لنادي الزمالك، رغم عدم التسجيل في مرمى الفريق الأنجولي، إلا أن عدم التجانس بين اللاعبين والتمرير الخاطئ، كان له التأثير الأقوي في خروج المباراة بالتعادل السلبي حتى الآن.

ويحتاج الزمالك إلى التغلب على ضيفه الأنجولي، لينعش آماله في التأهل من المجموعة، التي يحتل المركز الأخير فيها بنقطة وحيدة، ويخوض الزمالك مواجهة بترو اتلتيكو، بغياب مدافعه محمود علاء، بعدما استبعده جروس لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

بينما شهدت أحداث الشوط الثاني قلب الموازين بتقدم نادي بترو أتليتكو بهدف في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وبهذا فقد تغيرت نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو ، بعد الهدف الذي تقدم به فؤق بترو اتلتيكو من خلال تنظيم هجمة ، وصلت إلى راية الركنية للزمالك، ثم أرسلها لاعب بترو اتليتكو عرضية لمهاجم الفريق الذي استغل سوء تمركز مدافعي الزمالك، ليسكنها شباك بسهولة، في الدقيقة 60 من أحداث اللقاء.

واستمر نادي الزمالك في استحواذ على الكرة، وإن كان استحواذ سلبي لا يخلق خطورة على مرمى بترو اتلتيكو، إلا في بعض اللقطات التي تصدى لها الدفاع الأنجولي.

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وتعادل نادي الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بهدف أحرزه أوباما وتصبح هدف لكل منهما

وبهذا تكون قد أنتهت أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بين بترو أتليتكو والزمالك بهدف لكل منهما، ليواصل الزمالك تمركزه في المركز الأخير من مجموعته.

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تعادل نادي الزمالك، أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف لمثله قبل أن ينهي بترو أتليتكو المباراة حيث خطف يوسف أوباما هدف التعادل لأبناء ميت عقبة في الوقت بدل من الضائع من المباراة.

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وكان نادي الزمالك قد بدأ القاء بالتشكيل الذي أعلن عنه المدير الفني للقلعة البيضاء كريستيان جروس والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى محمود عبد الرحيم جنش خط الدفاع عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز خط الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما – أحمد زيزو خط الهجوم خالد بوطيب

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