مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم

قال حلمي طولان، مدرب الاتحاد السكندري المصري، إن فريقه سيحاول رد اعتباره عندما يستضيف الهلال السعودي في إياب دور الثمانية لكأس زايد للأندية الأبطال، غدًا الاثنين، في اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب.

وخسر الاتحاد 3-صفر أمام الهلال في الرياض الأسبوع الماضي، وسط تفوق واضح للفريق المتصدر للدوري السعودي.

وقال طولان للصحفيين: ”هدفنا تحقيق الفوز ورد الاعتبار أمام الهلال. المباراة صعبة جدًا، لكني طالبت اللاعبين ببذل أقصى جهد واستغلال أي فرص متاحة“

وأضاف: ”لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وسنقدم كل ما في وسعنا. المهم عدم التقصير من أي لاعب“.

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وحقق الاتحاد أكثر من مفاجأة في البطولة الجارية، حيث أطاح بالترجي التونسي حامل اللقب في دور 32، قبل أن يتفوق بركلات الترجيح على الزمالك متصدر الدوري المصري في دور الستة عشر.

ورغم ذلك، يعاني الاتحاد على الصعيد المحلي ويحتل المركز 13 برصيد 24 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المركز الأخير في الدوري المصري.

فيما فاز الزعيم في مباراته الأخيرة أمام اتحاد جدة بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن النصر، الذي تتبقى له مباراة في الجولة نفسها، فبعد مرور 20 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى هزيمة واحدة.