يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر اليوم|رابط yalla shoot بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر اليوم، فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، نادى الزمالك يستضيف فريق بترو اتلتيكو الانجولى الليلة على ستاد القاهرة الدولى، فريق الزمالك صادفه سوء نتائج فى الجولتين السابقتين، حيث تعرض للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين فى أولى مبارياته أمام فريق جورماهيا الكينى، و تعادل مع نصر حسين داى بهدف لكل منهما فى القاهرة، و اذا كان الزمالك يرغب فى الصعود عليه الفوز اليوم.

كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر اليوم

ستبدأ المباراة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية و ستقام المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.

تشكيل الزمالك اليوم:

فى حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

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الشوط الأول

بدأت أحداث المباراة النتيجة 0/0

د 7 ضربة ركنية للزمالك

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محاولات هجومية من الزمالك لاحراز هدف مبكر

مرت ربع ساعة من الشوط الاول و النتيجة 0/0

د 23 هجمات خطيرة للزمالك فى محاولة لاحراز هدف عن طريق اوباما و كهربا

د 26 من الشوط الأول و هجمات خطيرة للزمالك

د 38 هجمات خطيرة للزمالك و لكن غير دقيقة

د 49 مازال الزمالك لم يحرز أهداف

د 58 محاولات هجومية متتالية للزمالك سعياً لاحراز أهداف

د 66 تقدم بيترو الان بهدف يزيد من متاعب الزمالك

د 77 الزمالك يواصل هجومه لاحراز التعادل

د 85 الزمالك يواصل هجوميا لاحراز هدف التعادل