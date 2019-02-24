جوول kora online: بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتليتكو .. يلا شوت رابط مباراة الزمالك وبترو اتليتكو...

لايف ماتش بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتليتكو رابط مشاهدة كورة ستار الاسطورة yalla shoot كورة أون لاين كورة لايف كورة HD يلا شوت حصري، يستضيف اليوم نادي الزمالك نادي بترو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بالقاهرة علي ملعب القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لعام 2019، مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر كورة ستار الزمالك وبترو أتليتكو كورة أون لاين بث مباشر كورة ستار الزمالك وبترو أتليتكو، ويقع الزمالك مع بترو أتليتكو في المجموعة الرابعة من البطولة، ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز للعودة للمنافسة على البطولة مرة أخرى.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر

بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو كورة ستار كورة أون لاين يلا شوت الاسطورة، وسيتم نقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى بتعليق محمد فوزي، بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتليتكو يلا شوت الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

وقد صرح مدرب بترو أتليتكو أن الزمالك يرغب في تحقيق الفوز عليهم للعودة للمنافسة على البطولة وهو أمر يعلمه تماماً ويحترمه جيداً لكنه عامل مهم بالنسبة له، لا شوت الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو الاسطورة، حيث ستكون الضغوط كبيرة على الفريق منذ بداية اللقاء ولهذا ستحدث أخطاء من الممكن أن يستفيد منها، مباراة الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر يلا شوت كورة أون لاين.

الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر

كورة ستار بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو يلا شوت كورة أون لاين، ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الرابعة متزيلاً لمجموعته، بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو الاسطورة يلا شوت livehd7 الزمالك وبترو اتليتكو يلا شوت yalla shoot بث مباشر كأس الكونفيدرالية الأفريقية الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر، ولهذا يرغب في تحقيق الفوز في مباراة اليوم خاصة وأن المباراة على أرضه ووسط جماهيره التي تحضر لمساندته.

Advertisements

نتيجة المباراة:

وصول الفريقين لملعب اللقاء

تنطلق المباراة بعد قليل

بداية المباراة الآن

الدقيقة 2: هجمة على الزمالك ولكن بدون خطورة على المرمى

الدقيقة 10: الزمالك يتراجع وبترو اتليتكو يُهاجم بقوة

الدقيقة 20: تصويبة على مرمى أتليتكو ولكن فوق العارضة

الدقيقة 40: هتافات جماهير الزمالك للاعبين بضرورة بذل الجهد

بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء

الدقيقة 52: كهربا يفشل في استلام الكرة وهتاف الجماهير يتزايد

الدقيقة 60: الهدف الأول لصالح بترو أتليتكو بعج ربع ساعة من بداية الشوط الثاني

الزمالك وبترو أتليتكو يلا شوت بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر كورة ستار الزمالك وبترو أتليتكو كورة أون لاين بث مباشر كورة ستار الزمالك وبترو أتليتكو، بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتليتكو يلا شوت الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو الاسطورة

يلا شوت livehd7 الزمالك وبترو اتليتكو يلا شوت yalla shoot بث مباشر كأس الكونفيدرالية الأفريقية الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر.