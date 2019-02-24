موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2019 والقنوات الناقلة...

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، يبحث عنه الالاف من محبي كرة القدم، حيث من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2019 مساء غدا الإثنين على استاد برج العرب، وخلال المباراة سيحاول كلا من الفريقين الفوز بالنقاط الثلاثة، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري

يدخل فريق الهلال المباراة بعدما فاز في في أخر مبارياته أمام الاتحاد بنتيجة 2/1 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، حيث أن الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق تسع نقاط عن النصر، وحتى الآن فقد فاز الزعيم في 15 مباراة، وتعادل في أربع وهزم مرة واحدة.

أما الاتحاد السكندري فحتى الآن مازال يقدم موسما جيدا في الدوري المصري ليظل في المنطقة الأمنة، حيث أنه يحتل المركز الـ13 في ترتيب الدوري المصري الممتاز، وسيحاول زعيم الثغر في تلك المباراة الفوز من أجل تعويض نتيجة مباراة الذهاب والتي خسر فيها بنتيجة 3/0.موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة “السابعة مساءا بتوقيت السعودية”.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري

من المقرر أن تنقل مباراة الهلال والاتحاد السكندري عبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية باعتبارها الناقلة الحصرية للبطولة كأس زايد 2019.

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التشكيل المتوقع للهلال

سيبدأ المدرب زوران ماميتش بنفس الطريقة المعروفة، ليضم التشكيل كلا من:

علي الحبسي

ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

عبد الله عطيف – محمد كنو

هتان باهبري – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو

بافيتيمبي جوميز

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري

سيدفع الكابتن حلمي طولان بكل أسلحته للفوز بالثلاثة نقاط، ليضم التشكيل كلا من:

الهاني سليمان

محمد ناصف – محمود رزق – محمد بازوكا – السيد سالم

أحمد نبيل مانجا – نور السيد – ديديه كوريه

رزاق سيسيه – خالد قمر – عمار حمدي

ومن المتوقع أن يتابع الالاف مباراة الهلال والاتحاد السكندري.