مانشستر سيتي يفوز بضربات الحظ الترجيحية في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق اليوم المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين عملاقي الكرة الإنجليزية تشيلسي ومانشستر سيتي، ويُعطي الفوز في لقاء اليوم دفعة قوية لأي من الفريقين حيث المنافسة الشرسة منذ بداية الموسم في البطولات المختلفة وإن كان مانشستر سيتي هي الأقرب للفوز في لقاء اليوم بسبب النتائج الأخيرة لها.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والرابعة والنصف بتوقيت غرينتش على قناة bein sport HD 2 بتعليق حفيظ دراجي، ويستضيف ملعب ويمبلي الشهير اللقاء الهام.

نتيجة المباراة:

الدقيقة 11: استحواذ لصالح السيتي على وسط الملعب والحذر شديد من جانب تشيلسي

الدقيقة 20: عرضية من دي بروينا والدفاع يُحولها للركنية

الدقيقة 26: التعادل السلبي مازال مسيطراً على اللقاء

الدقيقة 39: عرضية من رحيم تصطدم بالدفاع وتعود مرة أخرى ومهارة كبيرة لكن تنتهي بضربة مرمى

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 56: الهدف الأول في المباراة عن طريق أجويرو ولكن الحكم يلغيه للتسلل والفار يؤكد القرار

الدقيقة 75: استمرار التعادل السلبي والسيتي أخطر

نهاية الشوط الثاني والاتجاه للاشواط الاضافية

فوز مانشستر سيتي بنتيجة اربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لتشيلسي بضربات الترجيح

تشيلسي ومانشستر سيتي

وعن صفقة هازارد فاللاعب يريد الذهاب لنادي ريال مدريد في موسم الانتقالات القادم ولكن بعد العقوبة التي تعرض لها بعدم قيد لاعبين جدد لمدة فترتي انتقال؛ فالفريق أصبح الآن بحاجة إلى جميع لاعبيه مما جعل الصفقة معقدة، وعلى فريق ريال مدريد التفكير في حلول.