رابط الاسطورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر bean sport اليوم فى الدوري الاسباني...

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم الأحد فى الدورى الأسبانى لكرة القدم،فى الجولة الخامسة و العشرين من الليجا، المبار سوف تطلق فى تمام العاشرة الا ربع على ملعب سيوتات دي فالنسيا، الريال تعرض لهزيمة مفاجئة الجولة الماضية و توقف رصيده عند 45 نقطة، و الفرق بينه و بين برشلونة12 نقطة، و بين أتلتيكو 5 نقاط الذى يحتل المركز الثانى برصيد 50 نقطة، ريال مدريد سوف يلعب مع برشلونة فى نهائى الكأس يوم الأربعاء المقبل، كما سيلعب معه فى الدورى الجولة القادمة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم

مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم ستبدأ فى العشرة الا ربع بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا ربع بتوقيت السعودية، على قنوات بى ان سبورت الرياضية.

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الشوط الاول

د 9 النتيجة ما زالت 0/0

د 15 ريال مدريد يضغط لاحراز هدف

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د 18 هجمة للريال تخرج رمية تماس

د 19 هجمة خطيرة لفريق ليفانتى تتحول ركنية

د 23 هجمات متتالية لفريق ليفانتى و النتيجة ما تزال 0/0

د 27 0/0

د 40 محاولات هجومية من الريال و النتيجة تعادل سلبى

انتهى الشوط الاول بتقدم ريال مدريد 1/0 لكريم بنزيما من ضربة جزاء