تعرف على نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة

يلتقي اليوم نادي تشيلسي مع نادي مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على ملعب ويمبلي، بينما صعد مانشستر سيتي بمهرجان أهداف حيث سجل عشرة أهداف في نصف النهائي بمجموع المباراتين، ويلتقي الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُنقل المباراة على قناة beIN sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي، وبقيادة الحكم جوناثان موس حكماً للساحة.

مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

ومن الجدير بالذكر أن الفيفا قد وقعت عقوبة على تشيلسي بعدم قيد أي لاعبين جُدد فترتي انتقالات قادمة، وهو الأمر الذي يجعل تشيلسي غير قادر على التفريط في نجمه هازارد لصالح الريال الصيف المُُقبل، ويُحاول الأخير إيجاد البديل.

تشيلسي ومانشستر سيتي

ويأمل نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بالفوز على مانشستر سيتي في مباراة اليوم خاصة وأنهم مستعدين للمباراة بشكل جيد، ومن الجدير بالذكر أن تشيلسي قد خسر بسداسية نظيفة من مانشستر سيتي في لقائهما السابق الذي جمعهما.

متابعة اللقاء: