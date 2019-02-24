يلا شوت بث مباشر HD.. الآن رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر BEIN SPORT يلا شوت حصري...

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر BEIN SPORT يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين الاسطورة كورة جول كورة اون لاين، ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباراة قوية من مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث سيلتقي فريق نادي الزمالك نظيره فريق بترو اتلتيكو، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للكأس الكونفيدرالية، لنتعرف أكثر عبر مقالنا هذا عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اونلاين.

مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

كورة لايف مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر، يدخل فريق الزمالك هذا اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بفارق نقاط 5 عن فريق غور مايا الذي يحتل صدارة دور المجموعات، أما عن فريق بترو اتلتيكو فأنه يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويسعي كلاهما لتحقيق الفوز وجمع نقاط لتأهلهم في دور المجموعات، يلا شوت مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر.

موعد مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

وينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي أن سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو