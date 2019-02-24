hdمشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم رابط الاسطورة يوتيوب بجودة عالية

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الاحد 24 فبراير 2018، فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فريق مانشسر سيتى مرشح اليوم بقوة للفوز اليوم على فريق تشيلسى، لكون متصدر الدورى الانجليزى هذا العام حتى الجولة الماضية، و حامل لقبط بطولة البريمليج، و لديه الكثير من نجوم العالم الذين يستطيعون حسم نتيجة أى مباراة بقيادة أجويرو و رحيم سترينج.

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الدقيقة 21 من الشوط الأول النتيجة 0/0

الدقيقة 26 من أحداث الشوط الأول و النتيجة حتى الآن 0/0

د 40 النتيجة 0/0 حتى الان

انتهى الشوط الاول 0/0