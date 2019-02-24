يلا شوت حصري HD.. الآن رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر BEIN SPORT يلا شوت حصري كورة...

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مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر

كورة لايف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر، ويسعي فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز وجمع نقاط للحفاظ على ترتيبه في جدول الترتيب، يذكر أن مانشستر سيتي خاض مباراة ضد أكسفورد يونايتد فاز فيها ب3 أهداف دون رد، أما عن فريق تشيلسي فأنه خاض مسيرة حافلة بفوزه على نظيره ليفربول بهدفين مقابل هدف، يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وسوف تقام المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي إن سبورتس 2 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي