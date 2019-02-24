شاهد LIVE: بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي yalla shoot| تشيلسي ومانشستر سيتي bein sports بث مباشر كورة...

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تنطلق اليوم المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين عملاقي الكرة الإنجليزية تشيلسي ومانشستر سيتي، ويُعطي الفوز في لقاء اليوم دفعة قوية لأي من الفريقين حيث المنافسة الشرسة منذ بداية الموسم في البطولات المختلفة وإن كان مانشستر سيتي هي الأقرب للفوز في لقاء اليوم بسبب النتائج الأخيرة لها.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف يلا شوت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والرابعة والنصف بتوقيت غرينتش تنطلق المباراة على قناة bein sport HD 2 بتعليق حفيظ دراجي، ويستضيف ملعب ويمبلي الشهير اللقاء الهام.

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نتيجة المباراة:

وصول لاعبي الفريقين لملعب اللقاء

تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث يلا شوت الاسطورة كورة ستار كورة أون لاين، وعن صفقة هازارد فاللاعب يريد الذهاب لنادي ريال مدريد في موسم الانتقالات القادم ولكن بعد العقوبة التي تعرض لها بعدم قيد لاعبين جدد لمدة فترتي انتقال؛ فالفريق أصبح الآن بحاجة إلى جميع لاعبيه مما جعل الصفقة معقدة، وعلى فريق ريال مدريد التفكير في حلول.

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