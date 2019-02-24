اليوم مباشر يلا شوت Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد| kora online مشاهدة ليفربول بث...

مشاهدة لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم ، التى ستقام فى اطار الجولة الرابعة و العشرون، من مباريات الدورى الانجليزى، المباراة على ملعب أولد ترافورد، ليفربول حالياً فى المركز الثانى مانشستر سيتى بفارق الأهداف برصيد 65 نقطة، بينما فريق مانشستر سيتى فى المركز الرابع برصيد 51 نقطة، كلا الفريقين اليوم يبحث عن الثلاث نقاط الفوز، فريق ليفرول يريد تصدر جدول الدورى الانجليزى.

كورة ستار ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

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رابط البث المباشر للمباراة

يستعد الحكم لاطلاق صفارة المباراة

الشوط الأول

د 2 التعادل سلبى و كان هناك كرة خطيرة للريدز

د 4 محاولات هجومية من ليفربول

د 6 انطلاقة هجومية من صلاح لكن يشتتها دفاع مانشستر سيتى

د 15 هجمات متتالية من الريدز فى انتظار اول هدف

د 27 هجمات خطيرة لفريق ليفربول و لايوجد اهداف