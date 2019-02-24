مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت حصري

يتحدى ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، عندما يلتقي الفريقان، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن ليفربول يبحث عن تحقيق الفوز في الدورين الأول والثاني ضد الشياطين الحمر، وذلك لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

وأوضح أن ليفربول حقق هذا الإنجاز ضد اليونايتد من قبل 4 مرات، أكثر من أي فريق آخر في البريميرليج.

وكان ليفربول تفوق على الشياطين الحمر في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-1، وكان سببًا في إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وتعيين النرويجي أولي جونار سولسكاير بدلًا منه.

يذكر أن ليفربول يتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، برصيد 65 نقطة، بينما اليونايتد في المركز الرابع بـ51 نقطة.

أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على موعد مع إنجاز تاريخي جديد أمام مانشستر يونايتد على ملعب “أولد ترافورد” في الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي غدا الأحد.