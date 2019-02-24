يلا شوت مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني بث مباشر اونلاين yalla shoot الكونفيدرالية |...

يلا شوت مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني بث مباشر اونلاين yalla shoot في الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يستضيف بطل كينيا عصر اليوم الأحد 24 فبراير نظيره نصر حسين داي ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك وبيترو أتلتيكو الأنجولي، وسنرصد لكم رابط بث مباشر مباراة نصر حسين داي وجورماهيا بطل كينيا kora star قبل بداية اللقاء بدقائق.

بث مباشر نصر حسين داي وجورماهيا bein sport hd 1، حيث يبدأ توقيت مشاهدة مباراة نص حسين داي وجورماهيا الكيني عصر اليوم في الساعة الثالثة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قناة bein sport hd الأولي لمشتركيها بتعليق عادل خلو.مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني بث مباشر

نصر حسين داي وجورماهيا مباشر kora live، اشتعل التنافس في المجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية بعد مرور جولتين على بداية التنافسات بين الفرق، حيث يتصدر الفريق الجزائري نصر حسين داي جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه جورماهيا منافسه في لقاء اليوم برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد بيترو أتلتيكو في المركز الثالث، ويقبع الزمالك في مؤخرة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل المخيب على أرضه مع نصر حسين داي الجولة الماضية.

مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني

سنضيف لكم رابط بث مباشر مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني مباشر بدون تقطيع في كأس أفريقيا قبل بدايته بدقائق.