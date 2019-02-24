مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر بالدوري الإنجليزي

يقدم «عرب نيوز» بثاً مباشرًا لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول، بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، 24 فبراير 2019، الساعة 4.05 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، التي تقام على ستاد “أولد ترافورد”، على قنوات “بي إن سبورتس”.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بالدوري الانجليزي برصيد نقاط 65، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد نقاط 51.

يقدم «الدستور سبورت» بثاً مباشرًا لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول، بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، 24 فبراير 2019، الساعة 4.05 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، التي تقام على ستاد “أولد ترافورد”، على قنوات “بي إن سبورتس”.

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ويحتل ليفربول المركز الثاني بالدوري الانجليزي برصيد نقاط 65، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد نقاط 51.

نقدم لكن البث المباشر – مشاهدة مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد حيث تشاهدونها في بث مباشر على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

ينزل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على غريمه مانشستر يونايتد في أبرز مواجهات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويطمح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح إلى تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة من مانشستر سيتي والاستمرار في تقدمه نحو تحقيق حلم الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى بصيغته الجديدة.