بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الاحد 24-2-2019

سيكون محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، على موعد مع تحقيق رقم تاريخي، وذلك حين يحل الفريق الأحمر ضيفاً على مانشستر يونايتد، مساء غد الأحد، لحساب الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وسيصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 50 هدفاً لنادٍ واحد، إذا تمكن من التسجيل أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

ويسعى الدولي المصري لتسجيل هدفه الـ50 في 63 مباراة له في الدوري الإنجليزي، وذلك لكسر الرقم القياسي الذي سجله ألان شيرر في الوصول إلى 50 هدفاً في 66 لقاء مع نادي بلاكبيرن روفرز عام 1994.

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ويحتفظ فرناندو توريس حالياً بالرقم القياسي مع ليفربول، كأسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى الهدف رقم 50، حيث سجل المهاجم الإسباني في 72 مباراة.

يذكر أن ليفربول لم يخسر هذا الموسم سوى في مرة وحيدة كانت أمام المطارد مانشستر سيتي، وسيسعى الريدز لتوسيع الفارق مع الفريق السماوي في مباراة الغد.

ويبحث الليفر عن تحقيق 3 نقاط مهمة لاستعادة صدارة جدول الترتيب والاستمرار في المنافسة بشراسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، وفي الوقت ذاته، يسعى زملاء بول بوجبا للحفاظ على المركز الرابع في ظل منافسة قوية من جانب الثنائي اللندني: تشيلسي وأرسنال، اللذين يملكان 50 نقطة مقابل 51 لليونايتد.