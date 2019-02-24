رابط مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي كورة اون لاين – kora online

قال ماوريسيو سارى، مدرب تشيلسي ، إن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى كان “محظوظا” بالحصول على وقته فى كرة القدم الإنجليزية من أجل ترك بصمته على النادى قبل أن يقوده لإحراز الألقاب.

ويتعرض سارى للضغط فى تشيلسي بعدما تراجع إلى المركز السادس فى الدورى وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزى وسط توقعات بأن يرحل المدرب الإيطالى فى وقت قريب.

وتولى جوارديولا قيادة مانشستر سيتى فى 2016 وأنهى موسمه الأول دون أى لقب لأول مرة فى مسيرته التدريبية، قبل أن يقود مانشستر سيتى لإحراز لقب الدورى الممتاز الموسم الماضى برقم قياسى من النقاط.

وقال سارى للصحفيين قبل مواجهة مانشستر سيتى فى نهائى كأس الرابطة غدا الأحد، “هو محظوظ، أعتقد أنه إذا عينت جوارديولا يجب أن تمنحه الوقت لأن النادى يدرك جيداً أن جوارديولا يحتاج إلى وقت، ليس من السهل على الإطلاق على أى فريق إنجليزى أن يقدم هذا الأسلوب من كرة القدم”.

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وبدا أن تشيلسي سينافس على اللقب فى بداية الموسم عندما قاده المدرب الإيطالى لتجنب الهزيمة فى 12 مباراة متتالية بالدورى، لكنه خسر ست مرات فى 14 مباراة، من بينها هزيمة مذلة 6-صفر أمام مانشستر سيتى، ليخرج من المربع الذهبي ويصبح سارى مهددا بالرحيل.

وأشار سارى إلى أنه لا يعرف إن كان مهدداً بفقدان منصبه، وأكد أنه سيحاول بكل تأكيد تحقيق نتيجة إيجابية فى أول مباراة نهائية خلال الموسم الجارى.

وأضاف سارى، “فى النهاية النتائج هى أهم شىء، فى وظيفتي أحتاج إلى النتيجة ولا شىء آخر، لا أعرف إن كنت تحت الضغط من النادى، من المهم الفوز بالنهائى وإلا سنحتل المركز الثانى، أعتقد أن المباراة مهمة جدا لنا لأننا يجب أن نستعيد الثقة”.