مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو بث مباشر يلا شوت حصري ثمن النهائي كاس الكونفدرالية

الهلال وزيسكو بث مباشر , دور ثمن النهائي كاس الكونفدرالية الافريقية 2019 المجموعة الثالثة المباراة الثالثة , في زامبيا حيث الاجواء الحارة والطقس غير المستقر سنكون علي موعد مع منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من كاس الكونفدرالية الافريقية تلك المباراة التي ستجمع بين الهلال السوداني وزيسكو يونايتد الزامبي في قمة مباريات تلك المجموعة بين الفريقين المتوقع عبورهما لدور ربع النهائي من تلك البطولة.

الهلال تواجه مع زيسكو في دوري ابطال افريقيا من نسختي 2008 و2009 ونجح الهلال خلال 4 مواجهات بينهما في الفوز في مباراتين مقابل تعادل وحيد جمع بين الفريقين وفوز وحيد في اخر مواجهة جمعت بين الفريقين كان من نصيب الفريق الزامبي الذي يريد تكرار الفوز اليوم علي ميدانه وامام جماهيره خاصة ان الهلال لم ينجح في تحقيق نيتجة افضل من التعادل علي ذلك الملعب الصعب الذي سيمتلا عن اخره لمساندة فريق زيسكو يونايتد اليوم.