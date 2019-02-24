مشاهدة مباراة النجم الساحلي ورينجرز بث مباشر 24-02-2019 الكونفدرالية

النجم الساحلي ورينجرز بث مباشر , كاس الكونفدرالية الافريقية 2018-2019 دور المجموعات المجموعة الثانية الروزنامة الثالثة , علي ملعب سوسة وفي اجواء جماهيرية رائعة سنكون علي موعد مع مباراة النجم الساحلي التونسي وبين اينوجو رينجرز النيجيري في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من الكونفدرالية الافريقية في مباراة ستكون في متناول الفريق التونسي ومن المفترض ان يحقق فيها الثلاث نقاط.

مباراة اليوم ستكون هامة لابناء المدرب ليكنز من اجل تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط الهامة لتامين موقع الفريق في حجز بطاقة من بطاقتي ربع النهائي من اجل مواصلة المشوار في تلك البطولة الافريقية لذلك ستكون مباراة اليوم امام الفريق النيجيري ستكون فرصة للفريق امام خصم متواضع رغم كونها اول مواجهة بين الفريقين في تاريخ مشاركاتهما الافريقية ولكن الخبرات ستحسم الامور للفريق التونسي في موقعة اليوم