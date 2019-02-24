مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يواجه نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، منافسه فريق تشيلسي، مساء يوم الأحد في الساعة السادسة والنصف مساءًمن خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويسعى تشيلسي للفوز باللقب الاول له مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، خاصة بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، والخسارة من مانشستر سيتي في الدوري على ملعب الاتحاد بنتيجة 6-0.

ويرغب مانشستر سيتي في بداية الموسم والفوز بالالقاب بشكل مبكر، حيث يواصل الفريق منافسته على جميع البطولات التي يشارك بها، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف عن نادي ليفربول.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر – لابورت – ستونز – زينتشينكو.

خط الوسط : فيرناندينيو – دي بروين – ديفيد سيلفا – سترلينج – ليروى ساني.

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خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

بينما يأتي تشكيل تشيلسي المتوقع :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبليكوتا – روديجير – ديفيد لويز – ماركوس الونسو.

خط الوسط : جورجينهو – كانتي – باركلي – ويليان.

خط الهجوم : هازارد – هيجواين.

ونجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوزا صعبا، على نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.