مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

خدمة البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الأحد، 23 فبراير 2019، الساعة 6:30 مساء.ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مان سيتي، التي تقام على ستاد “ويمبلي”، على قنوات “بي إن سبورتس”.

ويلتقي غدا مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي البطولة التي يحمل لقبها السيتي بعد الفوز على أرسنال الموسم الماضي في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف نظيفة، ومن يحسم اللقب بين البلوز والسيتيزنز يرفع عدد ألقابه إلى 6 ألقاب، ويصبح رسميا ثاني اكثر نادي يحقق كأس الرابطة بعد ليفربول.

وحقق 23 ناديا الـ58 لقبا في البطولة، التي بدأت باسم كأس الرابطة الإنجليزية، ثم بدأ يطلق عليها لقب الشركة الراعية لها بدءا من عام 1982، حيث أطلق عليها “ميلك كب” حيث كان يرعاها شركة لتسويق الحليب، أما النسخة الحالية فتسمة “كاراباو كب” وهي شركة لمشروبات الطاقة بدأت رعاية البطولة منذ 2017 وحتى الآن.

وفشلت ثلاثة أندية في تحقيق لقب كأس الرابطة رغم وصولهم إلى نهائي البطولة في مناسبتين، وهم إيفرتون وويست هام يونايتد وبولتون واندررز، بينما حقق ليفربول اللقب 8 مرات من 12 مرة وصل فيها إلى النهائي وهو الفريق الأكثر وصولا إلى النهائي، واكتفى بمركز الوصيف 4 مرات.

ويعد نادي أرسنال أكثر فريق خسر نهائي كأس الرابطة، حيث تأهل 8 مرات إلى النهائي وحقق اللقب مرتين فقط، وخسر 6 نهائيات، ويأتي بعده في عدد مرات الخسارة في النهائي ثلاثة أندية خسرت النهائي 4 مرات وهم ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.