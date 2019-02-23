نتيجة مباراة النصر والفيحاء في الجولة الواحدة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يبحث النصر اليوم عن الفوز لمواصلة المنافسة على بطولة الدوري خاصة وأنه في منافسة شديدة مع المركز الثالث، وتُعد مباراة اليوم بمثابة الثأر للنصر وجماهيره من الفيحاء الذي تعادل معه وضيع نقطتين عليه، لذا فمباراة اليوم من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة في الجانب الفني والمهاري من الفريقين.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة ونصف إلا خمسة دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة ونصف إلا خمسة دقائق بتوقيت القاهرة، ويُعلق على المباراة حماد العنزي على القناة الرياضية السعودية الأولى.

مباراة النصر والفيحاء

ويستعيد فريق النصر كامل لاعبيه قبل مواجهة الفيحاء اليوم، ويحتل فريق النصر المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري برصيد 43 نقطة بعد فوز في 13 مباراة وخسارة في مباراة ثلاث مباريات وتعادل في أربعة مباريات.

نتيجة مباراة النصر والفيحاء

ويحتل الفيحاء المركز ال14 من الدوري برصيد 16 نقطة في مراكز الهبوط، ويتمنى الفيحاء الفوز في لقاء اليوم خاصة وأنها تحاول البعد عن المراكز الأخيرة المُهددة بالهبوط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

نتيجة المباراة: