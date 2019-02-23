نتيجة مباراة النصر والفيحاء اليوم السبت 23-2-2019 في الدوري السعودي

مباراة النصر والفيحاء، نحن على موعد مع مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري السعودي، حيث سيلتقي فريق النصر نظيره فريق الفيحاء وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها.

مباراة النصر والفيحاء

والجدير بالذكر أن فريق النصر يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة، أما عن فريق الفيحاء فأنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، ويسعي الفريقين لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء.

موعد مباراة النصر والفيحاء

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة 7.25 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8.25 مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة 9.25 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة السعودية الرياضية 1 ببث اللقاء على شاشتها.

نتيجة مباراة النصر والفيحاء

انتهت المباراة اليوم بفوز النصر بهدف دون رد.