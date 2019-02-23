NOW نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم 23-2-2019| نتيجة مباراة برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة...

نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم 23-2-2019، في مباراة نارية، بين نادي برشلونة وإشبيلية اليوم السبت، على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وخلال المباراة يسعى اشبيلية للفوز في هذه المباراة لتعوض خسارته في المباراة السابقة، ننشر نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية 23-2-2019، نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية، اهداف برشلونة اليوم، اهداف برشلونة وإشبيلية اليوم، نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية، نتيجة مباراة برشلونة اليوم ، نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية، .نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية.

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نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم

تقوم الآن أحداث اللقاء بين برشلونة وإشبيلية في اللقاء الناري والذي يتقدم فيه إشبيلية بهدفين “جابرييل ميركادو 42′”، و خيسوس نافاس 22′”، مقابل هدف للبرسا للنجم ليونيل ميسي، مع انطلاق الشوط الثاني، وفي تصريحات لـ فالفيردي قبل إنطلاق المباراة أكد على صعوبة المباراة حيث إن المباراة على أرضية إشبيلية، نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم 23-2-2019.

تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، موريلو وجوردي ألبا. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ألينا وراكيتيتش خط الهجوم: ليونيل ميسي، فيليب كوتينيو ولويس سواريز

مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر يلا شوت

إنطلاق مباراة الشوط الثاني بين برشلونة وإشبيلية.

في الدقيقة 52، بدأ لاعبو برشلونة بداية سريعة في محاولة لإدراك الأمور قبل فوات الأوا

في الدقيقة 55 يسدد ليونيل ميسي كورة قوية من على حدود منطقة جزاء إشبيلية إصطدمت بأحد مدافعي الفريق قبل أن تصل بالنهاية سهلة للحارس توماس فاكليك.

النتيجة الآن 2/2، حيث تعادل ليونيل ميسي في الدقيقة 67.

ليونيل ميسي يضع الهدف الثالث “هاتريك” في وقت قاتل لتصبح النتيجة 3 لبرشلونة مقابل 2 لإشبيلية.

لويس سواريز يسجل الهدف الرابع وتنتهى المباراة بـ 4 أهداف للبرسا مقابل هدفين لإشبيلية.

نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر

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نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم 23-2-2019