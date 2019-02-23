نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم في الدوري الأسباني وهاتريك ميسي يقود برشلونة للفوز قبل الكلاسيكو...

يترقب العديد نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية حيث يحل اليوم فريق برشلونة ضيفا خارج أرضه على خصم عنيد وقوي وهو فريق اشبيلية في الاسبوع 25 من الليجا الأسبانية حيث يسعى البرسا لحسم نتيجة المباراة لمصلحته للاستمرار في تقدمه نحو حسم اللقب للعام الثاني على التوالي فالفريق الكتالوني يتصدر ترتيب الليجا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه “أتليتكو مدريد”.

نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية

وينطلق اللقاء في تمام الساعة 17:15 بتوقيت القاهرة اليوم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل فريق اشبيلية تحت قيادة تحكيمية من الحكم أنتونيو ماتيو لاهوز ويُذاع اللقاء على قناة بين سبورت beIN SPORTS HD 3 بتعليق المصري علي محمد علي وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية لحظة بلحظة.

متابعة المباراة:

دخول الفريقين لأرضية الملعب ولحظات على انطلاق الشوط الأول

انطلاق الشوط الاول من المباراة

الدقيقة 1: الكرة مع برشلونة وتمريرات وضغط من اشبيلية واستخلاص الكرة

الدقيقة 2: كرة خطيرة وعرضية وتصدي من شتيجن ولكن تسلل

الدقيقة 15: هجمة خطيرة لبرشلونة ومراوغة من سواريز وتمريرة لميسي والكرة لحارس المرمى في النهاية

الدقيقة 22: الهدف الأول لاشبيلية عن طريق نافاز

الدقيقة 26: ميسي يبدع وهدف رائع والبرسا تعود بالنتيجة لتصبح التعادل 1-1

الدقيقة 36: مرور من وسام بن يندر ويمرر كرة عرضية ودفاع البرسا يخرج الكرة

الدقيقة 42: الهدف الثاني لاشبيلية من ميركادو بعد تواكل دفاع برشلونة على أن الكرة أوفسايد

نهاية الشوط الأول

دخول اللاعبين لبداية الشوط الثاني والبرسا في حاجة للهجوم لادارك التعادل سريعا

الدقيقة 60: مرور ربع ساعة من المباراة والبرسا الأقرب للتعادل

الدقيقة 66: ميسي يسجل الهدف الثاني والتعادل بطريقة رائعة

الدقيقة 77: اثارة حاضرة في آخر الدقائق واشبيلية يضغط من أجل الثالث

الدقيقة 85: ميسي يتابع تسديدة ويسجل هدف التقدم لبرشلونة 3-2 وهاتريك لميسي

الدقيقة 90+3: تمريرة من ميسي لسواريز وهدف “لوب” للقناص سواريز وتنتهي المباراة بنتيجة 4-2 للبرسا

مباراة برشلونة واشبيلية

وبينما يحتل اشبيلية المركز الرابع في الترتيب برصيد 37 نقطة فقط إلا أن المدير الفني للفريق الكتالوني “فالفيردي” قد تحدث عن مواجهة اليوم معرباً عن صعوبة المواجهة حين تُقام على ملعبهم وهو ما حدث في الكأس حين خسرت برشلونة بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب، يذكر أن البرسا تمكنت من اقصاء اشبيلية في مباراة العودة بعد تحقيق الفوز بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد.

برشلونة واشبيلية هل يعود سواريز

وتحدث فالفيردي أيضا عن مهاجم الفريق لويس سواريز حيث أكد على أنه مصدر قوة تهديفية للفريق فبعد حصوله على راحة يُنتظر منه الكثير في المواجهات القادمة والتي من ضمنها مباراة اليوم ومبارتي الكلاسيكو التي يترقبها الجميع حين يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في اياب الكأس ومباراة الدور الثاني في الدوري.