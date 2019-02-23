ملخص مباراة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم 23-2-2019| ملخص مباراة برشلونة اليوم | نتيجة مباراة...

ملخص مباراة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم 23-2-2019، في مباراة نارية، بين نادي برشلونة واشبيلية اليوم السبت، على أرضية ملعب سانشيز بيزخوان، معقل الفريق الأندلسي، ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا، ننشر ملخص مباراة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم 23-2-2019، ملخص مباراة برشلونه اليوم، اهداف اشبيلية اليوم، اهداف برشلونه وبايرن ميونيخ اليوم 23-2-2019، ملخص مباراة مباراة مباراة برشلونة واشبيلية، ملخص برشلونة اليوم , ملخص مباراة مباراة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم .ملخص مباراة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم.

نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم

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نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم

انتهت أحداث اللقاء بين برشلونه واشبيليه في اللقاء الناري والذي انتهي بتقدم برشلونة علي اشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين افتتح إشبيلية التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب خسيوس نافاس، ولكن سرعان ما أحرز ميسي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 26، ليعود جابرييل ميركادو ويضيف الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 42.

تشكيل برشلونة أمام اشبيلية اليوم:

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيميدو – بيكيه – أوميتتي – جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس – راكيتيتش – فيدال – كوتينيو.

خط الهجوم : ميسي – سواريز.ِ

ملخص مباراة برشلونه واشبيلية اليوم 23-2-2019| ملخص مباراة برشلونة واشبيلية اليوم

جاءت تشكيلة إشبيلية كالآتي :

حراسة المرمى : توماس فانشاك.

خط الدفاع: سيمون كاير ، جابرييل ميركادو ، سيرجي جوميز.

خط الوسط: ماركو روغ ، ووير ، بانيجا ، نافاز ، بروميس.

خط الهجوم: بابلو سارابيا ، وسام بن يدر.