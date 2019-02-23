نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية في الليجا اليوم 23/2/2019 وميسي يُحرز هاتريك

عشاق الكرة العالمية بوجه عام وعشاق النادي الكاتالوني على موعد مع مباراة هامة بين برشلونة وإشبيلية في الليجا الأسبوع الخامس والعشرين اليوم، وتُقام المباراة على ملعب إشبيلية “رامون سانشيز بيزخوان” ويسعى اشبيلية لتعويض هزيمة المباراة السابقة لها في الدوري بفوز على برشلونة أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة والريع بتوقيت السعودية والخامسة والربع بتوقيت مصر والسابعة والربع بتوقيت الإمارات، وتُنقل على قناة بي إن سبورت الرياضية الثالثة بتعليق علي محمد علي.

مباراة برشلونة واشبيلية

وقد صرح فالفيردي بأن مباراة اليوم أمام إشبيلية صعبة للغاية حيث أن إشبيلية تلعب على أرضها وسط جماهيرها وهي صعبة جداً على أرضها، لذا من المتوقع أن تلعب إشبيلية اليوم للفوز باللقاء لمصالحة الجماهير وتحسين ترتيبها بالدوري وإيقاف برشلونة.

نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية

وقد لعبت برشلونة مع إشبيلية في مواجهات سابقة خسرت فيها برشلونة في 13 مرة بينما انتصرت البارسا في 39 مباراة وتعادلا في 12 مباراة، ولهذا فإن نسبة فوز البارسا لفوز اشبيلية هي 3:1، ولهذا فمباراة اليوم اليوم صعبة على الفريقين ولكن التاريخ يُرجح فوز برشلونة.

نتيجة اللقاء: