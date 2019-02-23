تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني وسواريز يعود للتهديف

يستضيف نادي إشبيلية اليوم نادي برشلونة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني الليجا، ويتأهب فالفيردي لحصد الثلاث نقاط كما حصدها في مباراة الدور الأول أمام إشبيلية، ويرى فالفيري أن المباراة صعبة على فريقه خاصة وأنه يلعب أمام فريق كبير بحجم إشبيلية، ويلتقي الفريقين في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت السعودية، ويتم نقل اللقاء عبر قناة beIN sports HD 3 بتعليق المتألق علي محمد علي.

برشلونة وإشبيلية

ويتصدر الفريق الكاتالوني ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعد فوزه في 16 مباراة وتعادل في ستة مباريات وخسارتين، بينما يأتي إشبيلية في المركز الرابع برصيد 37 نقطة حصدتها من عشرة مباريات فوز وسبعة مباريات هزيمة وسبعة تعادل أيضاً.

نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية

قد تم استبعاد بواتينج من قائمة برشلونة أمام اشبيلية مما دفع الصحف لتسليط الضوء عن غيابه مرة أخرى عن مباراة مهمة مثل تلك المباراة، ولهذا رأت الصحف ذلك غريباً بسبب عدم تواجد أي مهاجم آخر في الاحتياطي أيضاً.

نتيجة اللقاء:

الدقيقة 11: تصويبة على مرمى اشبيلية من سواريز ولكن تنتهي لضربة مرمى

الدقيقة 16: تمريرة من راكيتتش لميسي ولكن الكرة تخرج لخارج الملعب

الدقيقة 23: الهدف الأول لاشبيلية والنتيجة تصبح 1-0 لاشبيلية

الدقيقة 26: التعادل لبرشلونة بهدف ميسي

الدقيقة 42: الهدف الثاني لإشبيلية بقدم ميركادو

نهاية الشوط الأول من المباراة بتفوق برشلونة بهدفين مقابل هدف

الدقية 51: عثمان ديمبلي يُهدر فرصة الهدف الثاني

الدقيقة 64: برشلونة يلجأ للهجوم في الشوط الثاني ودفاعات اشبيلية تتغلب على الخط الهجومي للبارسا

الدقيقة 85: النتيجة تُصبح 3-1 لصالح برشلونة وميسي يُحرز الهاتريك

الدقيقة 93: سواريز يُحرز الهدف الرابع