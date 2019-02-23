انطلقت الآن بث مباشر HD.. الآن رابط مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر كورة لايف اون لاين يلا شوت...

انطلقت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر كورة لايف اون لاين يلا شوت حصري كورة جول كورة اون لاين، نحن على موعد مع مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري السعودي، حيث سيلتقي فريق النصر نظيره فريق الفيحاء وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط بث مباشر الاسطورة مباراة النصر والفيحاء اونلاين.

مباراة النصر والفيحاء بث مباشر

كورة لايف مباراة النصر والفيحاء بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق النصر يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة، أما عن فريق الفيحاء فأنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، ويسعي الفريقين لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء، دوري بلس مباراة النصر والفيحاء بث مباشر.

موعد مباراة النصر والفيحاء

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة 7.25 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8.25 مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة 9.25 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة السعودية الرياضية 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء