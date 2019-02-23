الاسطورة HD.. مشاهدة مباراة العين والنصر الاماراتي بث مباشر كورة لايف اون لاين يلا شوت حصري اليوم...

مشاهدة مباراة العين والنصر الاماراتي بث مباشر كورة لايف اون لاين يلا شوت حصري، نحن اليوم على موعد مع مباراة هامة لدي محبي الدوري الإماراتي، حيث سيلتقي فريق العين نظيره فريق النصر الإماراتي ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإماراتي، لنتعرف من خلال موقعنا عرب فور هوست موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة العين والنصر الإماراتي اونلاين.

مباراة العين والنصر الاماراتي بث مباشر

كورة لايف مباراة العين والنصر بث مباشر، ويدخل فريق العين هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن فريق الشارقة الذي يختل المركز الاول، يذكر أن فريق العين فاز في 10 مباريات، وتعادل مرتين وانهزم 3 مرات، مسجلاً 29 هدفاً،أما عن فريق النصر الإماراتي فأنه يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، فقد فاز 4 مرات، وتعادل في 4، وخسر في 7 مباريات، يلا شوت مباراة العين والنصر بث مباشر.

موعد مباراة العين والنصر الإماراتي

وسوف تنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 23-2-2019 في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والربع بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب ”هزاع بن زايد“،على ان تقوم بنقل اللقاء قنوات أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية.

مشاهدة مباراة العين والنصر

نضع لكم رابط البث قبل بدأ اللقاء.