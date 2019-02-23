يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر كورة لايف اون لاين يلا شوت حصري اليوم السبت...

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر كورة لايف اون لاين يلا شوت حصري، ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة قوية وهامة ينتظرها الكثير من عشاق الدوري الاسباني، حيث سيلتقي فريق برشلونة نظيره فريق اشبيلية وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني، لنتعرف من خلال موقعنا عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة واشبيلية اونلاين.

مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر

كورة لايف مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر، ويدخل فريق برشلونة هذا اللقاء وهو يحتل المركز الاول برصيد 54 نقطة، وقد انتهت فريق الذهاب بانتصار فريق برشلونة 4-2 في شهر أكتوبر الماضي، أما عن فريق اشبيلية فأنه يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة، وقد حقق النادي الكتالوني الفوز 81 مرةـ، سجل فيها 304 أهداف، من ناحية آخري فاز اشبيلية 36 مرة، مسجلاُ 189 هدفاً، يلا شوت مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر.

موعد مباراة برشلونة واشبيلية

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء اليوم السبت الموافق 23-2-2019 في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، على أن تقوم قناة بي أن سبورت 3 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية

نضع لكم رابط البث قبل بدأ اللقاء.