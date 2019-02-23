“الأن” موعد مباراة الإسماعيلي المصري و قسنطينة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا والقناة...

تقام اليوم السبت 23/2/2019 مباراة الإسماعيلي المصري وقسنطينة الجزائري، في إطار الجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بدون جمهور، علي إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث يحاول نادي الإسماعيلي الفوز في المباراة، خاصاً بعد القرار التاريخي الذي أصدره الكاف لصالح الإسماعيلي بعودته إلي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد أحداث الشغب التي قام بها جمهور الإسماعيلي في مباراة الإفريقي التونسي.

خاض فريق الإسماعيلي مباراتين بالمجموعة، إنتهت الأولي بالخسارة 2/0 أمام مازيمبي الكنغولي، ثم الخسارة الثانية من مباراة الإفريقي التونسي بنتيجة 3/0، ويحاول الإسماعيلي خوض المباراة بهدف الفوز لتحسين مركزه ورفع رصيده.

موعد المباراة والقناة الناقلة لها

الإسماعيلي المصري/ قسنطينة الجزائري 6 مساءاً بتوقيت القاهرة قناة بي إن سبورت 1

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع بدون رصيد،ويتصدر ترتيب الجدول فريق مازيمبي الكنغولي برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، ثم فريق قسنطينة الجزائري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويليه فريق الإفريقي التونسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ويحاول فريق الإسماعيلي تحقيق الفوز لإرضاء الجماهير، وخاصاً بعد تراجع الكاف عن قراره بإستبعاد الإسماعيلي، عقب أعمال الشغب في مباراته أمام الإفريقي التونسي، وقد تقدم الإسماعيلي بتظلم للكاف ليتم عودته مرة آخري بقرار من الكاف.

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