“الأن” تعرف موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي 2019 والقناة الناقلة له

تقام اليوم السبت 23/2/2019 مباراة نادي النصر ونادي الفيحاء، في إطار مباريات الإسبوع الحادي والعشرون من مباريات الدوري السعودي، ستقام المباراة علي إستاد الأمير فيصل بن فهد، ويحتل فريق النصر المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري السعودي ب43 نقطة، بفارق 9 نقاط عن نادي الهلال المتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي، ويسعي النصر لإقتناص الثلاث نقاط من هذه المباراة لرفع رصيده.

يحتل فريق الفيحاء المركز الرابع عشر، من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، ويحاول فريق الفيحاء الحصول علي الثلاث نقاط، من المباراة لتعديل مركزه ورفع رصيده، حيث أن فريق الفيحاء قد خسر أخر 6 مباريات خاضها في الدوري السعودي، حيث خسر 5 مباريات وتعادل في واحدة.

موعد المباراة اليوم والقناة الناقلة لها

فريق النصر/ فريق الفيحاء 7,25 مساءاً بتوقيت القاهرة السعودية الرياضية 1

لقاءات الفريقين

سبق وقد إلتقي فريق النصر وفريق الفيحاء في 6 مباريات، حيث فاز فريق النصر 3 مرات بنتيجة 2/0و 4/0و 6/0 علي فريق الفيحاء، في حين حقق فريق الفيحاء الفوز علي النصر مرة واحدة بنتيجة 1/0، وتعادل مرتين بنتيجة 2/2و 1/1 علي فريق النصر،ويحاول كلا الفريقين إقتناص الفوز بثلاث نقاط من المباراة اليوم، لتعديل مركزه في ترتيب جدول الدوري ورفع رصيده.

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