شاهد الان نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم 9-1-2019 في كأس ملك أسبانيا

مازلنا نعيش مع مباريات الدوري الأسباني الممتاز لموسم 2018/ 2019 بين فرق كرة القدم المختلفة من جميع أنحاء اسبانيا، وعليه فنحن اليوم الأربعاء الموافق 9/1/2019 على موعد مع مباراة جديدة ومختلفة من مباريات الدوري الأسباني الممتاز وذلك بين فريق نادي ريال مدريد، وفريق نادي ليجانيس.

مباراة ريال مدريد وليجانيس

وسيسعى الملكي بكامل جهوده للفوز في مباراة اليوم والتقدم لمركز أفضل، ويحتل ريال مدريد المركز الخامس من ترتيب الدوري الأسباني برصيد 30 نقطة إستطاع الحصول عليها بعد فوزه في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات، بينما يحتل فريق نادي ليجانيس المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة استطاع الحصول عليها بعد ان فاز في 4 مباريات وفاز في 7 آخرين.

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم

وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق نادي ريال مدريد الأسباني ضد فريق نادي ليجانيس اليوم الأربعاء الموافق الثامن من يناير من عام 2019، وذلك في تمام الساعة العاشرة ثلاثون دقيقة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والحادية عشر وثلاثون دقيقة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر وثلاثون دقيقة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وذلك ضمن مباريات ومنافسات الدوري الأسباني الممتاز. وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب استاد سنتياجو برنابيو ، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت hd 3 الرياضية ببث مباراة اليوم بين فريق نادي ريال مدريد، وفريق نادي ليجانس على الهواء مباشرة لجميع مشاهديها ومتابعيها من مختلف أنحاء العالم.

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس

انتهت المباراة اليوم بفوز الريال بثلاثية نظيفة