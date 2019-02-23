شاهد الان نتيجة مباراة قطر ولبنان اليوم 9-1-2019 قطر تفوز على لبنان بهدفين دون رد

يوم جديد يحمل معه مواجهة كروية جديدة ضمن مواجهات دوري كأس الأمم الآسيوية والتي تقرر أن تكون بين فريق المنتخب القطري، وفريق المنتخب اللبناني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9/1/2019 على ارض ملعب هزاع بن زايد.

مباراة قطر ولبنان

ومن الجدير بالذكر أن مبارياة اليوم هي واحدة من مباريات المجموعة الخامسة والتي تضم في منتخب السعودية، ومنتخب لبنان، ومنتخب قطر، ومنتخب كوريا الشمالية، ومن الجدير بالذكر أن المنافسة في المجموعة على أشدها بين فرق كرة القدم المختلفة، كما أن لبنان تعتبر بطولة هذا العام هي ثاني مشاركة لها، فقد سبق ان إستطاعت الوصول للنهائيات في عام 2000، وسنتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة.

موعد مباراة قطر ولبنان اليوم

وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق منتخب قطر ضد فريق منتخب لبنان اليوم الأربعاء الموافق التاسع من يناير من عام 2019، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات دوري أبطال اسيا.

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب ستاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت hd الرياضية ببث مباراة اليوم بين فريق المنتخب القطري، وفريق المنتخب اللبناني على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي دوري امم آسيا لموسم 2019 من مختلف أنحاء الوطن العربي.

نتيجة مباراة قطر ولبنان

انتهت المباراة اليوم بفوز قطر بهدفين دون رد.