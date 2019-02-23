شاهد الان موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليغانيس نهائي كأس اسبانيا

مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس ، وذلك في إطار مباريات دور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك أسبانيا في مرحلة الذهاب وهي واحدة من أقوى المباريات التي نتوقع فيها نتائج هائلة، مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس كورة لايف وذلك من خلال ملعب السانتياجو برنابيو مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس كورة اون لاين وهو ملعب الفريق الملكي ريال مدريد.

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أما فريق ليجانيس فقد تمكن من التعادل مع فريق رايو فاليكانو وفي الدور الأول، بث مباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس بين سبورت أما دور الإياب فقد تمكن من الفوز بهدف واحد فقط ليستطيع بعدها أن يواجه الفريق الملكي.

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