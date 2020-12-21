شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن ذوى الإعاقة: الأنظمة السابقة أهدرت حقوقنا والرئيس السيسى اهتم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، ممثل ذوى الإعاقة بالقائمة، الشكر للرئيس عبد الفتاح لاهتمامه بفئة ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن الرئيس أعلن وأكد اهتمامه بتلك الفئة فى أولى خطاباته عقب توليه رئاسة الجمهورية، قائلة: "لقد أُهدر حقنا على مدار الأنظمة الأخرى". وأضافت النائبة، فى لقاء تليفزيونى ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أن قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يحقق 85% من امتيازات ذوى الهمم وبه العديد من الامتيازات منها على سبيل المثال بطاقة الخدمات المتكاملة التى تُجدد كل 7 سنوات وتقدم خدمات مثل الكشف المبكر وإعفاء ضريبى على الأجهزة التعويضية والجمع بين معاشين. كما لفتت النائبة إلى أن هذا القانون ينص على تخفيض 50% من تكلفة وسائل المواصلات لذوى الإعاقة، إلى جانب تخفيضات ضريبية لأصحاب الأعمال الخاصة الذين يوظفون أكثر من 5% من ذوى الهمم، فضلا عن توفير السكن الملائم بإلزام الجهة الإدارية بتخصيص الأدوار غير المرتفعة لذوى الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنه وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن عدد ذوى الهمم في مصر يبلغ نحو 10 إلى 15 مليون نسمة بنسبة تتراوح من 12% إلى 15% من عدد سكان الدولة.

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