محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:
نفى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ما تردد حول منح طلاب مدارس التعليم الفني إجازة حتى بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وأكد "مجاهد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الاثنين، أنه يتوجب على طلاب المدارس الفنية الالتزام بالحضور إلى المدرسة للمشاركة في التدريبات العملية، مشددًا على أن الحضور إجباري من أجل الدرس العملي.
وأوضح أنه حتى يوم 10 ينايرسيكون على الطلاب الذهاب يومين كل أسبوع أي 6 أيام حتى انتهاء تلك الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر التربية والتعليم تنفي منح طلاب المدارس الفنية إجازة حتى 10 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.