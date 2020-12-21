بعد رفع الغياب في المدارس.. وزير التعليم: الدولة ستسيطر على السناتر التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الفترة المقبلة ستشهد تحكم وسيطرة أكبر على الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية من قبل الدولة، مشيرًا إلى اهتمام رئيس الوزراء بهذا الأمر.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "ON"، اليوم الإثنين، أن الوزارة حذرت كثيرًا من الدروس الخصوصية لخطورتها على العملية التعليمية، بالإضافة إلى خطورتها الصحية لغياب الإجراءات الاحترازية وصحيًا على الطلاب، لكن ولي الأمر هو المسؤول.

وذكر وزير التعليم أن القنوات التعليمية تشهد إقبالًا هائلًا من الطلاب، حتى أن منصة "ذاكر" دخل عليها 250 مليون مشاهدة، ومنصة "حصص مصر" الأحدث سجل عليها 900 ألف طالب في أول أسبوعين، متابعًا: "المحتوى التعليمي لازم يكمل والدولة صرفت على هذه المنصات حتى لا تضيع السنة".

وشدد شوقي على عقد الامتحانات تحريريًا في اللجان، مشيرًا إلى أن تجربة التقييم عبر الأبحاث في موجة كورونا الأولى، جرى استغلالها بشكل سيء ولم تساوي بين الطالب المجتهد والطالب "الغشاش".

وذكر شوقي أن قرار رفع الغياب لا يعني تعليق الدراسة أو إمكانية إلغاء أو حذف في محتوى المنهج التعليمي، مؤكدًا أن إلغاء الامتحانات التحريرية في اللجان أو تعليق الدراسة أمر غير وراد، ولا يصح استخدام هذه المصطلحات عند تداول أخبار التعليم.