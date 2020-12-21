أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة، في بياناتها اليومية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18351، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2043704، وأشارت إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية قفزت فوق الـ4٪ لأول مرة منذ أكثر من شهر.
حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعلقت أمس الأحد الرحلات الجوية مع بريطانيا ودول أخرى بسبب سلالة الفيروس الجديدة.
وفرضت السلطات التركية حظر التجول وأغلقت المطاعم للحد من ارتفاع
ووافقت مفوضية الصحة الأوروبية، اليوم الاثنين، على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد فيروس كورونا، وبهذا تكون قد أعطت الضوء الأخضر ببدء التطعيم في أوروبا في غضون أسبوع. ومن المنتظر أن تبدأ ألمانيا بعملية التطعيم خلال الأيام القادمة. وأشارت
ومن المتوقع أن توافق المفوضية رسميا على اللقاح في غضون ثلاثة أيام، بعد التشاور مع حكومات الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وفقا للجدول الزمني المؤقت. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت أن سلامة اللقاحات من أولى أولوياتها. وأفادت بأنه لا يوجد دليل على أن اللقاح لن يعمل ضد نوع جديد من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.