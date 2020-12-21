تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بياناتها اليومية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18351، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2043704، وأشارت إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية قفزت فوق الـ4٪ لأول مرة منذ أكثر من شهر.



وفرضت السلطات التركية حظر التجول وأغلقت المطاعم للحد من ارتفاع

حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعلقت أمس الأحد الرحلات الجوية مع بريطانيا ودول أخرى بسبب سلالة الفيروس الجديدة.

ووافقت مفوضية الصحة الأوروبية، اليوم الاثنين، على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد فيروس كورونا، وبهذا تكون قد أعطت الضوء الأخضر ببدء التطعيم في أوروبا في غضون أسبوع. ومن المنتظر أن تبدأ ألمانيا بعملية التطعيم خلال الأيام القادمة. وأشارت

العديد من دول التكتل بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا، إلى أنها تعتزم بدء التطعيمات اعتبارا من 27 ديسمبر، بينما بدأ استعمال اللقاح بالفعل هذا الشهر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن توافق المفوضية رسميا على اللقاح في غضون ثلاثة أيام، بعد التشاور مع حكومات الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وفقا للجدول الزمني المؤقت. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت أن سلامة اللقاحات من أولى أولوياتها. وأفادت بأنه لا يوجد دليل على أن اللقاح لن يعمل ضد نوع جديد من فيروس كورونا.