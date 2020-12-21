لبنان يسجل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 159 ألفا و286 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع

بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1294 حالة.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ 24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7024 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.



على صعيد متصل، قرر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، تعديل مواقيت

منع التجول في الشوارع ابتداء من بعد غد الأربعاء وحتى نهاية الشهر الجاري، بحيث تصبح ابتداء من الـ3 فجرا - بدلا من الـ 11:30 ليلا - وحتى الـ5 فجرا.



وأبقى الوزير على القيود المعمول بها حاليا بهدف الحد من تفشي وباء كورونا، فيما يتعلق بتحديد ساعات عمل الإدارات العامة والوزارات والمؤسسات التجارية والأنشطة الاقتصادية والمطاعم والملاهي، وتقليص تواجد الأشخاص بداخل تلك الأماكن إلى 50% من القدرة الاستيعابية لها، والتشدد في الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.