وزير الصحة السعودي: فيروس كورونا المتحور ليس أشد ضراوة واللقاحات غالباً فعالة ضده

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت المملكة السعودية على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.
وأوضح الربيعة - في تصريحات لقناة "الإخبارية" الفضائية السعودية اليوم الاثنين، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس المنتشر حالياً .. مشيراً إلىأن فعالية اللقاحات غالباً لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية أنه من المتوقع أن تحصل المملكة على لقاحي كورونا الروسي والصيني، في 2021.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الاثنين في مقابلة مع
وأضاف عسيري أن "المحادثات مستمرة ويجري تبادل البيانات، لكن المملكة لم تتوصل بعد إلى قرار، ولا نتوقع وصول لقاحات أخرى إلى المملكة ربما حتى الربع الأول من عام 2021".
وتابع عسيري "أن المملكة تلقت ثلاث شحنات من لقاحات "فايزر"، وتتوقع الحصول على شحنات إضافية قبل نهاية العام، علما بأن السعودية تهدف إلى تطعيم جميع سكانها مجانا بمن فيهم الوافدون".
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